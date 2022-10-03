Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı. Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı. Köpeklerin sayısı bir anda 8'e yükseldi. Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elindeki çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye 8 köpek saldırdı. Vatandaş, köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtarırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara haberleri: Ankara'da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.