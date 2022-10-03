Ankara haberleri: Ankara'da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Ankara haberleri: Ankara'da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

03.10.2022 15:17
Ankara haberleri: Ankara'da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara haberine göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye 8 köpek saldırdı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir kişiye 8 köpek saldırdı. Vatandaş, köpeklerden kurtulmak için elindeki çantayı atarak canını zor kurtarırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan bir kişiyi önce 2 köpek sıkıştırdı. Köpeklerin geldiğini gören vatandaş geri geri kaçmaya başladı. Köpeklerin sayısı bir anda 8'e yükseldi. Olay yerinde sıkışan vatandaş ise elindeki çantayı köpeklerin üstüne atarak kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberleri: Ankara'da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri: Ankara'da 8 köpeğin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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