Ankara haberleri: Ankara'da aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara haberleri: Ankara'da aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında 3 kişi tutuklandı

13.10.2022 14:41
Ankara haberleri: Ankara'da aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında 3 kişi tutuklandı

Gelen Ankara haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-12 Ekim tarihlerinde aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-12 Ekim tarihlerinde aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Kalecik, Ayaş, Güdül, Altındağ, Gölbaşı, Mamak, Beypazarı, Çubuk, Etimesgut ve Sincan İlçelerinde meydana gelen 11 farklı hırsızlık olayında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberleri: Ankara'da aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri: Ankara'da aydınlatılan 11 farklı hırsızlık olayında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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