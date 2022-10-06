Son dakika haberleri! Ankara'da döşeme atölyesinde patlama anı kamerada: 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ankara'da döşeme atölyesinde patlama anı kamerada: 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralı

06.10.2022 22:34

Son dakika haberlerine göre Ankara'da döşeme atölyesinde patlama anı kamerada: 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralı Ankara'nın Altındağ İlçesinde döşeme atölyesinde çıkan yangına müdahale eden 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı.

Ankara'da döşeme atölyesinde patlama anı kamerada: 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ İlçesinde döşeme atölyesinde çıkan yangına müdahale eden 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Yaralıların hayati durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi Altınpark Mahallesi Onay Sokak'ta bulunan döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu atölyede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangına müdahale ettiği esnada ikinci bir patlama meydana geldi. Yangında 4 itfaiye eri ve atölyede çalışan 1 yabancı uyruklu işçi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan itfaiye ekiplerini ve işçiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

"Birden ikinci patlama oldu ve ortalığı siyah toz dumanı bürüdü"

Çevre esnafından Fuat Coşka yaşananları anlattı. Çalışanlardan birinin yuvarlanarak aşağı indiğini söyleyen Coşka, "Atölyede çalışırken patlama sesini duyup camdan baktık. Aşağıya indik ve hemen yardıma koşuk. Sağında solunda yanık izleri vardı. İftaiye ekiplerine haber verdik. 3 itfaiyeci arkadaş yukarı çıktı. Birden ikinci patlama oldu. Ortalığı siyah toz dumanı bürüdü. İtfaiyeci arkadaşları ambulansa taşıdılar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Siteler'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden Ankara İtfaiyesi'nden 4 mesai arkadaşımız olay yerinde gerçekleşen patlama sonucunda yaralanmıştır. Personellerimizin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri sürmektedir. Mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ankara'da döşeme atölyesinde patlama anı kamerada: 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralı - Son Dakika

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