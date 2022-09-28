Ankara haberleri: Ankara'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara haberleri: Ankara'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi

28.09.2022 13:00
Ankara haberleri: Ankara'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi

Ankara haberi: ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonla piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki ve 900 litre etil alkol ele geçirildi.

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonla piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki ve 900 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl sahte içki satışına yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan suç örgütü lideri S.Ü.'nün işlerini eşi F.Ü.'nün yürüttüğünü tespit etti. 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, F.Ü. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.Ü. ile birlikte A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö. gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 alkol yapımında kullanılan ürün ve 500 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri: Ankara'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara haberleri: Ankara'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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