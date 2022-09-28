Ankara haberleri: Ankara'da piyasa değeri 1,5 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonla piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki ve 900 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl sahte içki satışına yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan suç örgütü lideri S.Ü.'nün işlerini eşi F.Ü.'nün yürüttüğünü tespit etti. 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, F.Ü. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.Ü. ile birlikte A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö. gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 1118 şişe sahte içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 alkol yapımında kullanılan ürün ve 500 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.