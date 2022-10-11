Ankara gündem haberi: Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Ankara gündem haberi: Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı

11.10.2022 14:45

Ankara haberine göre ANKARA'da, cuma namazları çıkışlarında cami önüne konulan bağış kutusuna 100 TL'lik sahte banknot bırakıp, para üstü olarak gerçek para alan ve sahte banknotlarla alışveriş yapan çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, cuma namazları çıkışlarında cami önüne konulan bağış kutusuna 100 TL'lik sahte banknot bırakıp, para üstü olarak gerçek para alan ve sahte banknotlarla alışveriş yapan çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banknotlarla alışveriş yaparak çeşitli meslek gruplarından 27 kişiyi dolandırdığı belirlenen çeteyi takibe aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri belirlenen 5 kişiye yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise toplam 49 bin TL'lik sahte banknot ile 9 bin 700 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin, sahte banknotlarla mağazalardan kıyafet, akaryakıt istasyonlarından yakıt aldıkları ayrıca kuyumculardan da alışveriş yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin cuma namazları çıkışlarında cami önüne konulan bağış kutusuna sahte 100 TL bırakıp, gerçek paralardan para üstü aldıkları da belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi: Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi: Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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