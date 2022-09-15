Ankara haberleri: Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu

Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, sabah Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, araştırma yaptı. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan ceset, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

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