Ankara haberleri | Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Ankara haberleri | Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu

15.09.2022 14:26
Ankara haberleri | Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu

Ankara haberler... Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulunduANKARA'da, Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta, vücudunda darp izleri olan erkek cesedi bulunurken, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu

ANKARA'da, Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta, vücudunda darp izleri olan erkek cesedi bulunurken, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, sabah Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, araştırma yaptı. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan ceset, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Olay yeri

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Burak TEKİN/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri | Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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