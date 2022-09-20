ANKARA'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI - Son Dakika
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ANKARA'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

20.09.2022 00:22

ANKARA'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de meydana geldi. Bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Bina çevresi araç ve yaya trafiğene kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI - Son Dakika
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