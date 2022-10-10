Ankara haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı - Son Dakika
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Ankara haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı

10.10.2022 12:08
Ankara haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı

Ankara haber... Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 3-9 Ekim tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 32 kilo 500 gram esrar, 877 gram bonzai, 840 gram eroin, 530 gram metamfetamin, 57 gram skunk, 46 gram kokain, 34 captagon, 90 ecstacy ve 37 bin 426 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 476 şüpheliden 50'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 476 şüpheliden 50'si tutuklandı - Son Dakika
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