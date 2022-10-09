Ankara haberleri! Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı

ANKARA'da, Pinyanişi aşireti kanaat önderi iş insanı Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan (24) ile Trabzonlu iş insanı Mehmet Helvalı'nın kızı Mihriban Helvalı (23), dünyaevine girdi. Türkiyenin birçok ilinin yanı sıra yurt dışından da İran, Irak, Hollanda, Katar, Almanya, Suudi Arabistan'dan yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı çiftin bir otelde yapılan düğününde takılar kurulan sandığa atılırken, miktarı açıklanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Ankara'da yaşayan Pinyanişi aşireti kanaat önderi iş insanı Teoman Zeydan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıfta okuyan oğlu Nedimcan Zeydan ile Trabzonlu iş insanı Mehmet Helvalı'nın aynı fakültenin son sınıfından okuyan kızı Mihriban Helvalı, Ankara'nın lüks otellerinden birinde cumartesi akşamı yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti 21'inci Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Dönem Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Zeydan ailesinin büyüğü Necip Zeydan yaptı. Düğüne Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından da İran, Irak, Hollanda, Katar, Almanya, Suudi Arabistan'dan yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Çiftin düğününde takılar damadın babası iş insanı Teoman Zeydan'ın isteği üzerine sandığa atılırken, miktarı ise açıklanmadı. Düğüne katılanlar şarkıcı Ceylan ile Hakkarili yöresel sanatçı Mahir Aslan'ın söylediği şarkılar eşliğinde halay çekip, horon teptiler.