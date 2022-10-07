Ankara haberleri: Beypazarı'nda jandarma "En İyi Narkotik Polisi Anne" toplantısı düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Beypazarı'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya Yeşilay Danışmanlık Merkezi sosyal hizmet uzmanı Büşra Var, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden Ahmet Uğurlu konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda annelerin çocuklarını çok iyi takip etmeleri, olası durumda ilgili birimlere haber vermeleri istenerek, YADEM ve 115 hattı ile ilgili bilgi verildi.

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan de önemli bir konuda bilgilendirme yapıldığını, annelerin bu konuya çok dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Beypazarı Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Akıncı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi Yunus Güngör de katıldı.