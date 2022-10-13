Ankara haberi! Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü'nü "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihi Abidinpaşa Köşkü'nün "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.

Taşdelen, Abidinpaşa Köşkü'nün müzeye dönüştürülmesine ilişkin projenin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, değerli yapıları ve arsaları halka açtıklarını dile getirdi.

Ankara'daki ilk harp okulu olan köşkün dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından 1886'da yaptırıldığını belirten Taşdelen, 1920'de Kurtuluş Mücadelesi sırasında köşkün "Harbiye Talimgahı" olarak hizmet verdiğini anlattı.

Sonraki yıllarda MKE'ye geçen köşkün, 1996'da Çankaya Belediyesine kazandırıldığını ifade eden Taşdelen, Abidinpaşa Köşkü'nün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak başkente kazandırılacağını kaydetti.

Müzede Kurtuluş Mücadelesi'nin anlatılacağını ve yaşatılacağını bildiren Taşdelen, restorasyonların ardından köşkte üç boyutlu sunumların da yer alacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi ve Levent Gök, CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Yaman'ın da aralarında bulunduğu bazı CHP ve İYİ Parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.