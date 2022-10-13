Ankara haberi! Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü'nü "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberi! Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü'nü "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürecek

13.10.2022 17:52

Ankara haberine göre Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihi Abidinpaşa Köşkü'nün "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tarihi Abidinpaşa Köşkü'nün "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.

Taşdelen, Abidinpaşa Köşkü'nün müzeye dönüştürülmesine ilişkin projenin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, değerli yapıları ve arsaları halka açtıklarını dile getirdi.

Ankara'daki ilk harp okulu olan köşkün dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından 1886'da yaptırıldığını belirten Taşdelen, 1920'de Kurtuluş Mücadelesi sırasında köşkün "Harbiye Talimgahı" olarak hizmet verdiğini anlattı.

Sonraki yıllarda MKE'ye geçen köşkün, 1996'da Çankaya Belediyesine kazandırıldığını ifade eden Taşdelen, Abidinpaşa Köşkü'nün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak başkente kazandırılacağını kaydetti.

Müzede Kurtuluş Mücadelesi'nin anlatılacağını ve yaşatılacağını bildiren Taşdelen, restorasyonların ardından köşkte üç boyutlu sunumların da yer alacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi ve Levent Gök, CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Yaman'ın da aralarında bulunduğu bazı CHP ve İYİ Parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Ankara 3. sayfa: Ankara'da yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın Ankara 3. sayfa: Ankara'da yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak
Kaynak: AA

Alper Taşdelen, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi! Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü'nü 'Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne dönüştürecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 00:51:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara haberi! Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü'nü "Kurtuluş Savaşı Müzesi"ne dönüştürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement