Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı

07.10.2022 15:29
Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı

Edinilen Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerince Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Çubuk Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerden Furkan Varlı tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Duanın ardından öğrenciler ilahiler seslendirdi, bazıları da kendilerinin yazdıkları "Peygamber Yaşasaydı" yazısını okudu.

Okul öğretmenlerinden Mesut Çelik'in konuşmasının ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ile davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Ankara haberleri! Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı Ankara haberleri! Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti
Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:16 Cani babanın döverek öldürdüğü 3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu raporlara yansıdı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 21:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara haberleri... Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement