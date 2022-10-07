Çubuk Muammer Kandemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerden Furkan Varlı tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı - Son Dakika

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