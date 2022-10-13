Ankara haber | Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara haber | Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti

13.10.2022 17:04

Gelen Ankara haberine göre Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla oluşturulan Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla oluşturulan Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, burada AA muhabirine, göreve geldiğindeki projelerinden birinin Hilal Kart ve Sosyal Market olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin, kurdukları sosyal markette kullanılmak üzere Hilal Kart ile istediği her şeyi alabildiğini belirten Şimşek, "3,5 yıl önce kurduğumuz bu marketimizle ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza 50 bin yardım yaptık. Burada sadece gıda yardımı değil, elbise, ev eşyaları, her şeyi bulabiliyorlar. Biz bunu kendi imkanlarımızla ve hayırseverlerin yardımı ile gerçekleştirdik. Allah'a hamdolsun bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmadık." dedi.

Şimşek, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki onların yanında yer almaya özen gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Bu makama gelmemizin tek nedeni de vatandaşlarımızın yanında yer almaktı. Bunu da layıkıyla yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber | Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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