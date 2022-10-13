Ankara haber | Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla oluşturulan Paylaşım Noktası ve Sosyal Marketi ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, burada AA muhabirine, göreve geldiğindeki projelerinden birinin Hilal Kart ve Sosyal Market olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin, kurdukları sosyal markette kullanılmak üzere Hilal Kart ile istediği her şeyi alabildiğini belirten Şimşek, "3,5 yıl önce kurduğumuz bu marketimizle ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza 50 bin yardım yaptık. Burada sadece gıda yardımı değil, elbise, ev eşyaları, her şeyi bulabiliyorlar. Biz bunu kendi imkanlarımızla ve hayırseverlerin yardımı ile gerçekleştirdik. Allah'a hamdolsun bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmadık." dedi.

Şimşek, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki onların yanında yer almaya özen gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Bu makama gelmemizin tek nedeni de vatandaşlarımızın yanında yer almaktı. Bunu da layıkıyla yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.