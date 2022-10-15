Ankara haberleri: Gölbaşı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Şenliğe, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Park Eymir Sakinleri Derneği (PASDER) Başkanı Arif Koruca, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eymir Mahallesi'nde 6.'sı düzenlenen şenlik renkli anlara sahne oldu.
Protokol üyeleri kurulan stantları gezdi, kan bağışında bulunup çocuklara uçurtma hediye etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Şimşek, şenlikle birlikte farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.
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