Ankara haberleri: Gölbaşı'nda uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri: Gölbaşı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

15.10.2022 16:56
Ankara haberleri: Gölbaşı'nda uçurtma şenliği düzenlendi

Ankara haberler: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Şenliğe, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Park Eymir Sakinleri Derneği (PASDER) Başkanı Arif Koruca, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eymir Mahallesi'nde 6.'sı düzenlenen şenlik renkli anlara sahne oldu.

Protokol üyeleri kurulan stantları gezdi, kan bağışında bulunup çocuklara uçurtma hediye etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Şimşek, şenlikle birlikte farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
'Uzay Bilimleri Sempozyumu' düzenlendi 'Uzay Bilimleri Sempozyumu' düzenlendi Türkiye-Moğolistan İş Forumu gerçekleştirildi Türkiye-Moğolistan İş Forumu gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, Ankara, Eymir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri: Gölbaşı'nda uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 İngiliz bilim insanlarında dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
17:02 Bartın'daki maden faciasında kardeşini kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı: Başkanım bu ihmale karşı neden önlem alınmadı?
16:45 Erzincan'da bir düğünde geline takılan altın ve setler geçit töreniyle sergilendi! Takılan altınların sayısı büyük şaşkınlık yarattı
16:45 Lukaşenko'nun "Ukrayna bize saldıracak" sözleri sonrası Rus kuvvetleri Belarus'a ulaştı
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
15:58 Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 18:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara haberleri: Gölbaşı'nda uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement