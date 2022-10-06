Ankara haber... Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi 2023'te 6 şampiyonaya ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Ankara haber... Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi 2023'te 6 şampiyonaya ev sahipliği yapacak

06.10.2022 12:22

Ankara haberler: Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023'te 6 bilardo şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023'te 6 bilardo şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin çok beğenildiğinin belirtti.

"Burası dünyanın en güzel ve kapsamlı bilardo tesisidir. Bu beğenilme neticesinde önümüzdeki yıl 6 dünya şampiyonasını Türkiye'ye verdiler. Gölbaşı 2023 yılında dünya şampiyonlarına ve yıldızlara ev sahipliği yapacak." diyen Ercan, uluslararası bilardo şampiyonalarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ercan, bu müsabakaların ilçeye önemli katkıları da bulunduğunu, gerçekleştirilen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. etap müsabakalarında ilçeye 800'e yakın sporcunun geldiğini belirterek, bu tesisi Türkiye'ye kazandırdığı için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de dünya sporcularını Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksinde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

"Bu tesisi yaparken, 'Gölbaşı'nın kapılarını dünyaya açacağız.' demiştik. Bunun meyvelerini almaya başladık." ifadelerini kullanan Şimşek, 2023'te 6 dünya şampiyonasının Gölbaşı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Şimşek, "Gölbaşı'nda yaşayan gençlerimizi, vatandaşlarımızı, esnafımızı düşünerek adımlar atıyoruz. Hem ekonomiye katma değer sağlıyoruz hem de ismimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz." dedi.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin 2023 yılında Dünya Kupası (6-12 Şubat), Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası (16-19 Şubat), Dünya Oyunları (20-23 Temmuz), Dünya Bilardo Şampiyonası-Ferdi Erkekler (6-10 Eylül), Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası (12-14 Eylül) ve Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'na (15-17 Eylül) ev sahipliği yapacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara haber... Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi 2023'te 6 şampiyonaya ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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