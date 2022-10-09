Ankara haberleri! İYİ Parti Beypazarı'nda "Gençlik Buluşması" düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri! İYİ Parti Beypazarı'nda "Gençlik Buluşması" düzenledi

09.10.2022 17:30
Ankara haberleri! İYİ Parti Beypazarı'nda "Gençlik Buluşması" düzenledi

Edinilen Ankara gelişmesine göre İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Buluşması düzenledi.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Buluşması düzenledi.

Düzenlenen buluşma özel bir işletmede çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti.

İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu, programda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun süredir buluşmayı düşündüğümüz, gençliğin kaynaşmasını bugün yaptık. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim kimseyle derdimiz yok. Çalışmalara bakıyoruz. Elbirliği içinde seçimlere odaklandık. Dediğimiz bir şey vardı. Her zaman birlik beraberlik içinde olacağız. Bizim bu birlikteliğimizi kıskananlar olacak. Her şey daha iyi olacak."

YORUMLAR
500
Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü
Kaynak: AA

Beypazarı, İYİ Parti, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri! İYİ Parti Beypazarı'nda 'Gençlik Buluşması' düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 19:44:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara haberleri! İYİ Parti Beypazarı'nda "Gençlik Buluşması" düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement