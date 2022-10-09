Ankara haberleri! İYİ Parti Beypazarı'nda "Gençlik Buluşması" düzenledi

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Buluşması düzenledi.

Düzenlenen buluşma özel bir işletmede çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti.

İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu, programda yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun süredir buluşmayı düşündüğümüz, gençliğin kaynaşmasını bugün yaptık. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim kimseyle derdimiz yok. Çalışmalara bakıyoruz. Elbirliği içinde seçimlere odaklandık. Dediğimiz bir şey vardı. Her zaman birlik beraberlik içinde olacağız. Bizim bu birlikteliğimizi kıskananlar olacak. Her şey daha iyi olacak."