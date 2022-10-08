Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.
Kahramankazan Belediyesinin öncülüğünde ilçedeki kırsal mahallelere doğal gaz götürülmesiyle ilgili çalışmalar kapsamında Yazıbeyli Mahallesi tören düzenlendi.
Köy Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.
Oğuz, yaptığı konuşmada, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde doğal gazın kullanılmaya başlandığını aktararak, "Bütün kırsal mahallelerimiz doğal gaza kavuşana kadar bu çalışmalarımız sürecek." dedi.
Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Mahalleye doğal gaz hattı döşenmesi için çalışmalar, ilk boru füzyon kaynağının yapılmasıyla başladı.
Belediye Başkanı Oğuz, programın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika