Oğuz, yaptığı konuşmada, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde doğal gazın kullanılmaya başlandığını aktararak, "Bütün kırsal mahallelerimiz doğal gaza kavuşana kadar bu çalışmalarımız sürecek." dedi.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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