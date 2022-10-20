Ankara gündem haberi... Kahramankazan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Dursun Erdemir'in kullandığı 06 CUP 489 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi'nde Hasan
Tahsin Caddesi'nden 29 Mayıs Caddesi'ne dönüşte aynı yöne giden Şehmus Akarsu idaresindeki 06 CYZ 721 hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı belirtilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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