Ankara haberleri | Kızılcahamam'da kullanılmayan köy okulu köy yaşam merkezine dönüştü - Son Dakika
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Ankara haberleri | Kızılcahamam'da kullanılmayan köy okulu köy yaşam merkezine dönüştü

14.10.2022 17:26
Ankara haberleri | Kızılcahamam'da kullanılmayan köy okulu köy yaşam merkezine dönüştü

Ankara haberlerine göre Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde eski ve kullanılmayan bir köy okulu onarılarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde eski ve kullanılmayan bir köy okulu onarılarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Yukarıkese Mahallesi'nde bulunan geçmiş yıllarda okul olarak hizmet veren eski bir binanın tadilatı Kızılcahamam Belediyesince yapıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, açılış töreninde davetlilerle kurdele keserek binanın Kızılcahamam'ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay ile muhtarlar ve mahalleliler katıldı.

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Kaynak: AA

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri | Kızılcahamam'da kullanılmayan köy okulu köy yaşam merkezine dönüştü - Son Dakika

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