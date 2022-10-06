Ankara haberleri: Polatlı'da "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" sempozyumu başladı

Polatlı ilçesinde " Sakarya'dan Büyük Taarruz'a 100. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sempozyumu" başladı.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Polatlı Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle "Sakarya'dan Büyük Taarruz'a 100. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sempozyumu" Kaşgarlı Mahmut Konağında yapıldı.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, sempozyumun açılışında, Türk tarihinin kırılma noktası olan bu tarihi mirasa hak ettiği değeri vermek için çeşitli üniversitelerle iş birliği yaparak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Daha sonra düzenlenen oturumlarda, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.
Sempozyum, yarın sona erecek.
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