Ankara haberleri: Polatlı'da "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" sempozyumu başladı - Son Dakika
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Ankara haberleri: Polatlı'da "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" sempozyumu başladı

06.10.2022 20:30
Ankara haberleri: Polatlı'da "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" sempozyumu başladı

Ankara haberler: Polatlı ilçesinde "Sakarya'dan Büyük Taarruz'a 100. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sempozyumu" başladı.

Polatlı ilçesinde " Sakarya'dan Büyük Taarruz'a 100. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sempozyumu" başladı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Polatlı Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle "Sakarya'dan Büyük Taarruz'a 100. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sempozyumu" Kaşgarlı Mahmut Konağında yapıldı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, sempozyumun açılışında, Türk tarihinin kırılma noktası olan bu tarihi mirasa hak ettiği değeri vermek için çeşitli üniversitelerle iş birliği yaparak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Daha sonra düzenlenen oturumlarda, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.

Sempozyum, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri: Polatlı'da 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi' sempozyumu başladı - Son Dakika

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