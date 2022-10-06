Daha sonra düzenlenen oturumlarda, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya , sempozyumun açılışında, Türk tarihinin kırılma noktası olan bu tarihi mirasa hak ettiği değeri vermek için çeşitli üniversitelerle iş birliği yaparak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri: Polatlı'da 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi' sempozyumu başladı - Son Dakika

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