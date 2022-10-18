Ankara haberleri! Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi - Son Dakika
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Ankara haberleri! Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi

18.10.2022 10:22

Ankara haberler: Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi Ankara'nın Sincan ilçesinde ölü bulunan kedilerin bir kişi tarafından zehirlendiği iddia edildi.

Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ölü bulunan kedilerin bir kişi tarafından zehirlendiği iddia edildi.

Sincan ilçesi Fatih Mahallesi 402 Sokak'taki Polis Emeklileri Parkı'nda bir panoya asılı bulunan kedi ölüsü dikkat çekti. Aysel K. ismindeki bir kadının, çevrede çok sayıda kedinin ölmesine dikkat çekmek için kedi ölüsünü oraya koyduğu ortaya çıktı.

Sürekli kedileri beslediğini belirten Aysel K., bir süredir kedilerin bir şey yemediğini ve kötü durumda olduklarını, bir süre sonra da kedi ölümlerinin başladığını kaydetti. Aysel K., kedilerin bir kişi tarafından arabasının üzerlerine çıktığı gerekçesiyle zehirlendiğini öne sürdü. Çevredeki esnaf da kedilerin bir süredir zehirlendiklerini iddia etti.

İddialarla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Ankara 3. sayfa haberi: Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi Ankara 3. sayfa haberi: Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi
Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, Fatih, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberleri! Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri! Sincan'da ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi - Son Dakika
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