Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz'a özel sergi - Son Dakika

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz'a özel sergi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz'a özel sergi Bu yıl, 4. Yıl dönümünü andığımız "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi birlikteliğiyle 15...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz'a özel sergi

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ANKARA - Bu yıl, 4. Yıl dönümünü andığımız "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi birlikteliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Ekinliği kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hareketli Afiş ve Resim Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi" ile anıyor.

Sergi içeriğinde resimler, afişler ve hareketli afişler yer aldı. Hareketli afiş, anlatım yöntemi olarak sinematografik öğeleri barındıran kısa süreli ve kesintisiz videolardan oluşan, aynı zamanda afişin güçlü anlatım gücüne sahip grafik ürünler olduğu dikkat çekildi.

İçinde bulunulan pandemi süreci dolayısıyla gerçek sergilerin yerini sanal sergiler aldı. Bu bağlamda gerçekleştirilen Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi ile sanatçıları ve sanatseverleri gerçeğe en yakın hali ile buluşturmayı amaçlanmakta. Kullanılan sanal sergi platformu ile izleyiciler sergi içerisinde ister mobil cihazıyla, isterse bilgisayarıyla isterse de sanal gözlüğü ile gezebilmekte. Sanal gözlük ile sergiyi izleyen sanatseverler tıpkı bir sergi salonunda sergi izliyormuş gibi bir deneyimle karşılaşmakta. O anda sergiyi gezen kişileri de eş zamanlı olarak görecek ve eserleri detaylı olarak izleme fırsatı yakalayacak.

Açılan bu sergi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu sanal sergi ortamına taşıyarak bir kez daha sanatseverlere ve tüm halka sunuyor olunacak.

Hacı Bayram, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden 15 Temmuz'a özel sergi - Son Dakika
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