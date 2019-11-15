Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Gökşin:

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Saim Fahrettin Gökşin, ekmek israfının önlenmesi konusunda yaptığı açıklamada "Günde 270 bin ekmeğimiz çöpe gidiyor" ifadelerini kullandı.



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Saim Fahrettin Gökşin, ülke çapında yıllık maliyeti 1 milyar 564 milyon liraya ulaşan ekmek israfı ile mücadele konusuna çok önem verdiklerini belirterek, "Halk Ekmek olarak hedefimiz Ankara'da farkındalık yaratarak sıfır ekmek israfına ulaşmak" dedi.



Başkent'te günde ortalama 5 milyon ekmek üretildiğini ve bunun yaklaşık 700 bininin Halk Ekmek tarafından karşılandığını kaydeden Gökşin, günde 270 bin civarında ekmeğin israf edilerek çöpe gittiğini vurguladı. "Duyarlı olalım, israf azalsın hem Ankara'mız hem de ülkemiz kazansın" diye konuştu.



"Üretilen ekmeğin yüzde 5.4'ü maalesef israf edilmektedir"



Ekmek israfının, milli servet israfı olduğunu belirten Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Saim Fahrettin Gökşin, "Gerek Türkiye'de gerekse şehrimizde üretilen ekmeğin yüzde 5.4'ü maalesef israf edilmektedir. Ankara'da bir günde çöpe atılan yaklaşık 270 bin ekmeğin yüzde 63'ü fırınlarda, yüzde 27'si hanelerde, yüzde 10'u da lokanta, otel, personel ya da öğrenci yemekhanelerinde israf edilmektedir. Şehrimizde bir yılda israf edilen ekmekle onlarca okul, hastane, kreş, huzurevi, bakımevi, park ve yol yapmak mümkündür. Ankaralı yurttaşlarımızdan heba olan milli servetimiz konusunda duyarlılık bekliyoruz. Ekmekte sıfır israf hedefini tutturursak hem vatandaşlarımız hem şehrimiz kazanır. Unutmayalım ekmek israfı emek ve milli servetin israfıdır. A'raf Suresi'nin 31. Ayetinde, 'yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez' buyrulmuştur" ifadelerini kullandı.



"Her yıl Türkiye'de ortalama 15-20 milyon ton buğday üretilmektedir"



İsrafın önüne geçmek için hazırladıkları projeler olduğunu belirten Genel Müdür Gökşin, "Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak ekmek israfını önlemek adına hayata geçirdiğimiz projelerimizi ödün vermeden sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2005'den beri tam buğday ekmeği üretmekteyiz. 'Tam randumanlı buğday unu doğal köy ekmeği' projesi ile Ankaralılara sağlıklı, besleyici ve ekonomik bir ekmek sunulmuştur. Önceden 100 kg. buğdaydan 60-65 kg. un elde ediliyordu. Yani yüzde 40'lık bir oran fire olarak ayrılarak hayvan yemi şeklinde kullanılmaktaydı. Ancak, şu anda 100 kg buğday vererek yaklaşık 98 kg un elde ediyoruz. Her yıl Türkiye'de ortalama 15-20 milyon ton buğday üretilmektedir. Bu proje ile yüzde 38'lik bir buğday kaybı ekonomiye kazandırılmış oldu. Bu da yaklaşık 5 milyon ton buğdaya karşılık gelmektedir" dedi.



"Her yaş grubuna hitap eden çerezler üretilerek katma değer oluşturulmuştur"



Halk Ekmek Fabrikası olarak 6 çeşit Halk Çerez ürettiklerini ifade eden Genel Müdür Gökşin, "Ekmek israfının önlenmesine dönük önemli çalışmalarımızdan birini de satışını gerçekleştirdiğimiz 'Halk Çerez'ler oluşturmaktadır. Üretim esnasında beyaz, fazla kızarmış, bıçak açmamış, şekli bozuk vb. ekmekler satışa sunulmayarak hijyenik koşullarda muhafaza edilmektedir. Bu ekmekler dilimlenerek tekrar fırınlandıktan sonra öğütülerek galeta unu yapılmaktadır. Galeta unları ekstrüzyon pişirme teknolojisi kullanılarak sağlıklı ürün grupları olan ve her yaş grubuna hitap eden çerezler üretilerek katma değer oluşturulmuştur. Halk Ekmek Fabrikası olarak 6 çeşit Halk Çerez üretmekteyiz. Bunlar; tam buğday unlu, yer fıstığı aroma çeşnili, acı biber aroma çeşnili, sade dolgulu, dolgulu kakaolu ve glütensiz çerezdir. Sağlıklı çerezlerimiz yağda kızartılmadan, fırınlanarak üretilmektedir. İçlerinde katkı maddesi yoktur, doğaldır. Çerezlerimiz günlük olarak üretilen ve fırınlarımızda satışa çıkmayan ekmeklerden üretilmektedir. Bu yolla ekmek israfı önlenmiştir" açıklamasında bulundu.



"İadesiz satış uygulaması ile Halk Ekmek büfelerinde tek bir ekmek bile geri gelmemekte"



İsrafı arttıran en önemli faktörün iadeli satışlar Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Saim Fahrettin Gökşin, "Ekmek israfını tetikleyen fırındaki israfı artıran en önemli sebeplerden birisi iadeli satıştır. Halk Ekmek Fabrikası, ekmek israfının önüne geçilebilmesi için tüm satış büfelerine göndermiş olduğu ekmekleri satılamadıkları gerekçesi ile iade almamaktadır. İadesiz satış uygulaması ile Halk Ekmek büfelerinde tek bir ekmek bile geri gelmemekte ve ekmek israfına meydan verilmemektedir" ifadelerini kullandı.



Satılmayan ekmeklerden tatlı ve yemek yapılması için "Bayat ekmek değerlendirme tarifleri"



İsrafı önlemek adına üretim fazlası ekmeklerin çorbalık galetalar haline getirildiğini belirten Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Saim Fahrettin Gökşin, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:



"Fabrikamızda üretilen ve şeklindeki bozukluk veya üretim fazlası olarak elde kalan tüm ekmekler, hijyenik ortamda özel bir teknoloji ile tekrar öğütülerek galeta ununa dönüştürülmektedir. Bu sayede israf önlenmektedir. Aynı şekilde, üretim fazlası olan ekmekler tekrar fırınlanarak küçük küpler şeklinde doğranarak ve kızartılarak çobanlık galeta elde edilmektedir. Çorbalık galetalar özel ambalajlarına alınarak çok uygun fiyatlarla tüketicilerimize satılmaktadır. Çorbanın içine dökülen bu kızarmış ekmekler oldukça lezzetlidir. Ayrıca, satılmayan ekmeklerden tatlı ve yemek yapılması için 'bayat ekmek' değerlendirme tariflerini Halk Ekmek'in geçmiş sayılarındaki dergilerinde yayınladık. Ankaralılara bayat ekmeklerden yapılan; muhammara, vişneli ekmek tatlısı, ekmekli pizza, ekmek köftesi, sütlü bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek böreği, bayat ekmek kanepesi ve ekmek ezmesi tariflerini sosyal medya hesaplarından yeniden paylaşmayı planlıyoruz". - ANKARA