Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması Açıklaması

28.12.2020 22:47
Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğünden, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdürlüğünden, 4 Ocak 2021 itibarıyla 1 lira olan ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların teveccühüyle yıllardır uluslararası standartlarda sağlıklı ve hijyenik üretime devam edildiği belirtildi.

Unlu mamul üretiminde güvenilir marka olan Ankara Halk Ekmek'in, ürün yelpazesini vatandaşların tercih ve taleplerine göre sürekli genişleterek faaliyetlerini sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamda, hafta içi günlük ortalama 800 binden fazla ekmek üretimi gerçekleştiren Ankara Halk Ekmek, üretim maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle oluşan zararı uzun bir süre göğüslemiştir. Ancak gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüzde 30'u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Günümüzde piyasadaki 200 gram ekmek fiyatı 1,5 liradır. Ankara Halk Ekmek, hemşehrilerimize 250 gram ekmeği üretmeye devam edecek olup 4 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 lira olan ekmek fiyatına 25 kuruş ilave edilerek, perakende satış fiyatı kar elde etmeksizin maliyetine 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, ekmek üretiminde kalite ve güven markası olan Ankara Halk Ekmek'in genişleyen hizmet noktaları ve yeni oluşturduğu Başkent Market'le üreticiden tüketiciye güvenli ve uygun maliyetli satışın öncüsü olmaya devam edeceği aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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