Son Dakika Haberleri: Ankara Hamamönü'nde Bulunan Bir Kafede Yangın Çıktı.

Ankara Hamamönü'nde Bulunan Bir Kafede Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW060001-ASA/04-03-2019- Ankara Hamamönü'nde bulunan bir kafede yangın çıktı.

Ankara Hamamönü'nde Bulunan Bir Kafede Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW060001-ASA/04-03-2019

- Ankara Hamamönü'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor 04.03.2019 06: 00: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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