Ankara Hamamönü'nde Bulunan Bir Kafede Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW060001-ASA/04-03-2019- Ankara Hamamönü'nde bulunan bir kafede yangın çıktı.
IHAAW060001-ASA/04-03-2019
- Ankara
Hamamönü'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor 04.03.2019 06: 00: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:06 Kaynak: İHA
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