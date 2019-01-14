Son Dakika Haberleri: Ankara Hareket Halindeki Halk Otobüs Alev Alev Yandı

Ankara Hareket Halindeki Halk Otobüs Alev Alev Yandı

1 saat önce

Hareket halindeki halk otobüs alev alev yandıANKARA, (DHA) - ANKARA'da seyir halindeki özel halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev alev yandı.

Hareket halindeki halk otobüs alev alev yandı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da seyir halindeki özel halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev alev yandı. İçindeki yolcular, alevleri erken fark eden şoför Ergülü Külük tarafından tahliye edilirken, otobüs demir yığını haline geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ergülü Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı Sincan- Kızılay seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü, Bilkent Metro civarında motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Duman ve alevleri fark eden Külük, yolcuları hemen otobüsten indirdi. Alevler içinde kalan otobüsten hemen uzaklaşan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan otobüse müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde trafik akışını iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi.

Demir yığını haline gelen otobüs olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta Memuru, Sokak Çocuklarına Sattıkları Çiçekleri Yedirdi Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı

CHP ile İYİ Parti Arasındaki Yerel Seçim İttifakında Anlaşılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı Erdoğan - Trump Görüşmesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:20:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Hareket Halindeki Halk Otobüs Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]