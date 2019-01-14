Ankara Hareket Halindeki Halk Otobüs Alev Alev Yandı

Hareket halindeki halk otobüs alev alev yandı
ANKARA, (DHA
) - ANKARA'da seyir halindeki özel halk otobüsü, motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev alev yandı. İçindeki yolcular, alevleri erken fark eden şoför Ergülü Külük tarafından tahliye edilirken, otobüs demir yığını haline geldi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya
ilçesindeki Dumlupınar
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ergülü Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı Sincan- Kızılay
seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi
Özel Halk Otobüsü, Bilkent Metro civarında motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Duman ve alevleri fark eden Külük, yolcuları hemen otobüsten indirdi. Alevler içinde kalan otobüsten hemen uzaklaşan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler içinde kalan otobüse müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Polis
ekipleri de bulvar üzerinde trafik akışını iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi.
Demir yığını haline gelen otobüs olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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