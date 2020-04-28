ANKARA 'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA 'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı' - Son Dakika

ANKARA 'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'

6 saat önce

'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'GENEL Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, "Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır.

'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'

GENEL Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, "Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır. Göğüs ağrısı olduğu halde 'bir şey olmaz' diye evde uzun dönem vakit kaybedip, 2 gün sonra hastaneye kalp krizi ile gelen kişiler var. Son anda ameliyata alıp, kurtardığımız hastalarımız oldu" dedi.

Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, koronavirüs sürecinde tüm vatandaşların, özellikle de bağışıklık sistemi düşük kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduklarını söyledi. Pandemi döneminde sosyal izolasyon ve 'evde kal' çağrıları nedeniyle insanların vakitlerini mümkün olduğu kadar sokağa çıkmayarak geçirdiklerini belirten Sarıyıldız, şöyle konuştu:

"Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır. Eğer sizin şeker hastalığınız varsa, kan şekeri kontrollerinizi düzgün yaptırmıyorsanız, ya da hipertansiyon, kalp hastalığınız varsa düzenli kontrol zamanınız ve tedaviniz devam ediyorsa, kişiler Covid-19 yüzünden hastaneye gelmeye imtina ediyorsa, bu bir risk faktörüdür. Bu durumu çok yaşıyoruz. Örneğin, göğüs ağrısı olduğu halde 'çok yemek yediğim içindir', 'gaz sancısıdır', 'bir şey olmaz' diye evde uzun dönem vakit kaybedip, 2 gün sonra hastaneye kalp krizi ile gelen kişiler var. Son anda ameliyata alıp, kurtardığımız hastalarımız oldu. Kronik hastalığı olan ve belli bir hastalığa sahip olan herkesin bu dönemde kendisini koruyarak, maske takarak, hastanelerimize gelmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Çünkü bizler de hastaneler olarak her türlü önlemimizi almış durumdayız."

'KALP KRİZİ HAYATINIZI ELİNİZDEN ALABİLİR'

Sarıyıldız, kalp hastalığının dünyada en sık rastlanan kronik hastalıkların başında geldiğini anımsatarak, "Kalp krizi de bunlardan bir tanesidir. Yaşam tarzınızla ve stresle ilişkili bir hastalıktır. Kalp hastaları bu pandemi döneminde sosyal izolasyonda hareketsiz kalarak, yeme alışkanlıklarının değişmesi ile bu dönemin ne zaman biteceğinin yarattığı stres dolayısıyla çok fazla risk altındalar. Eğer çok şiddetli baskı şeklinde göğüs ağrınız varsa, kolunuza ve çenenize vuran bir ağrı varsa, sırtınıza vuran ağrınız varsa, bunu 'hiç yaşamadığım bir ağrı' olarak tarif edebiliyorsanız, kesinlikle ihmal etmeyin ve hastaneye başvurun. Kalp krizinin şöyle bir özelliği var; eğer hastaneye ya da bir sağlık merkezine giderseniz, hemen yapılacak müdahale ile hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama ihmal ederseniz, kalp krizi hayatınızı elinizden alabilir" dedi.

'ENFEKSİYON ORANLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLACAK'

Sarıyıldız, 6 senedir var olan evde sağlık hizmet birimini bu pandemi döneminde de aktif olarak kullandıklarını, bu kapsamda on-line hekim görüşmelerine başladıklarını belirtti. On-line hekim ile görüşmenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, "Çünkü hekiminizle internet ortamında yüz yüze görüşebiliyorsunuz, sormak istediğiniz bütün soruları sorabiliyorsunuz. Hala yapılması gereken ek bir şey varsa, beraberinde evde sağlık hizmetini devreye sokuyoruz ya da sizi hastaneye davet ederek, bu süreci tamamlayabiliyoruz. Ayrıca Türkiye'de bu dönemin sonrasında hastane enfeksiyonları artık hiç görülmeyecek. Çünkü bütün ekip, personel ve vatandaşlarımız da enfeksiyon konusunda çok bilinçlendi. Bu nedenle hastane enfeksiyon oranlarında ciddi bir düşüş olacağını görebiliriz" diye konuştu.

ANKARA 'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'

Kalp Krizi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:22 Kaynak: DHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA 'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]