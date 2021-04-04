ANKARA Hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü, istihdam sağlıyor - Son Dakika

ANKARA Hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü, istihdam sağlıyor

04.04.2021 16:18
ANKARA Hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü, istihdam sağlıyor, System.String[]

Hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü, istihdam sağlıyorANKARA'da, eski hükümlü Hacı Osman Çalışkan (60), devletten aldığı hibe desteği ile halı yıkama atölyesi açtı.

Hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü, istihdam sağlıyor

ANKARA'da, eski hükümlü Hacı Osman Çalışkan (60), devletten aldığı hibe desteği ile halı yıkama atölyesi açtı. Çalışkan, işlerin yoğun olduğu zamanlarda 5 kişiye daha iş imkanı sağlıyor.

19 yıl cezaevinde kalan Hacı Osman Çalışkan, 2017'de tahliye olduktan sonra halı yıkama atölyesi açmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İŞKUR'a başvurdu. Adalet Bakanlığı'nın, hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik yürüttüğü proje kapsamında başvurusu kabul edilen Çalışkan'a, iş yeri kurabilmesi için 27 bin 500 lira hibe desteği sağlandı. Aldığı hibe ile Ankara'nın Çubuk ilçesinde halı yıkama atölyesini açan Çalışkan, oğlu ile birlikte işletmeciliğe başladı. 4 yıldır atölyeyi işleten Çalışkan, kış aylarından işlerin yoğun olmadığını, ancak ilkbahardan sonra çok yoğun çalıştıklarını belirterek, yoğun oldukları dönemlerde yanlarında 5 kişiye daha iş verdiklerini söyledi.

'DENETİMLİ SERBESTLİKTEYKEN KURSLARA KATILDIM'

Çalışkan, 2017'de denetimli serbestlik aldığını söyleyerek, Denetimli serbestliğe gittiğimiz yerde, eğitim bölümündeki arkadaşlar bir teklifte bulundular. 'Hükümlülere destek veriliyor. Ama bunun için girişimcilik kursuna katılmanız lazım' dediler. Bizim de arayıp bulmayacağımız bir şey. Çünkü cezaevinden insan maddi olarak sıfır ile çıkıyor. Orada denetimli serbestlikteyken kurslara katıldım. Bize imkan sunuldu. Oradan belge aldım. İŞKUR'dan destek alabileceğimiz söylendi. Müracaatları yaptım 27 bin 500 lira destek aldım dedi.

'CEZAVİNDE CALIŞIP MESLEK ÖĞRENME İMKANI VAR'

Kapalı cezaevinde kaldığı dönemde de Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu eğitimlerine katıldığını ve tekstil atölyesinde çalıştığını söyleyen Çalışkan, Belli bir ücret de alıyorduk. Her kapalı cezaevinde işyurtları var. Sicilin düzgün olursa, aklın başında olursan, orada çalışabilir ve meslek öğrenebilirsin diye konuştu.

Halı yıkama atölyesini açmak için gerekli olan makineyi hibe ile aldığını, ihtiyacı olan geri kalan kısmını da kredi çektiğini belirten Çalışkan, Çok şükür şu anda hepsini bitirdim. İşim de düzeldi. Kış aylarında fazla iş olmaz. Şu anda bir haftalık 2 bin metrekare civarında halı var. Ama bu 2 bin metrekare halı yazın 1-2 günde geliyor. Tam kapasite ile çalıştığımızda 5 kişi atölyede, 2 kişi ise halı toplama ve dağıtım işinde çalışıyor dedi.

Çalışkan, cezaevinde aldığı eğitim ve sonrasında aldığı destek sayesinde hayata yeniden tutunduğunu belirterek, Cezaevinden tanıdığım kurslara katılmayan çoğu kişi çıktıktan sonra işsiz geziyor. Devlet bu imkanı bize sundu. Cezası biten arkadaşlarımızın da bu imkanlardan faydalanmalarını isterim ifadesini kullandı.

Osman Çalışkan, İstihdam, Ankara, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Hibe desteğiyle iş yeri açan eski hükümlü, istihdam sağlıyor - Son Dakika


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