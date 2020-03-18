ANKARA İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı - Son Dakika

ANKARA İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

6 saat önce

İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andıCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, 2 yıl önce seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı tekrar paylaştı. Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale geçilmez' diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık. Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyaz olarak kabul buyrun" notu ile paylaştı.

ANKARA İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

İbrahim Kalın, Çanakkale, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:08 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]