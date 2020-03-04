Ankara ibrahim kalın ve abd'nin bm temsilcisi craft ile suriye temsilcisi jeffrey'in görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ibrahim kalın ve abd'nin bm temsilcisi craft ile suriye temsilcisi jeffrey'in görüşmesi - Son Dakika

Ankara ibrahim kalın ve abd'nin bm temsilcisi craft ile suriye temsilcisi jeffrey'in görüşmesi

6 saat önce

ANKARA İbrahim Kalın ve ABD'nin BM temsilcisi Craft ile Suriye temsilcisi Jeffrey'in görüşmesi.

ANKARA İbrahim Kalın ve ABD'nin BM temsilcisi Craft ile Suriye temsilcisi Jeffrey'in görüşmesi

Ankara ibrahim kalın ve abd'nin bm temsilcisi craft ile suriye temsilcisi jeffrey'in görüşmesi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İbrahim Kalın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:19 Kaynak: DHA
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