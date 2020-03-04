Ankara ibrahim kalın ve abd'nin bm temsilcisi craft ile suriye temsilcisi jeffrey'in görüşmesi - Son Dakika

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Ankara ibrahim kalın ve abd'nin bm temsilcisi craft ile suriye temsilcisi jeffrey'in görüşmesi
6 saat önce
ANKARA İbrahim Kalın ve ABD'nin BM temsilcisi Craft ile Suriye temsilcisi Jeffrey'in görüşmesi. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:19 Kaynak: DHA
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