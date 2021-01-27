Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.
Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika