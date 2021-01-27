Ankara için kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Ankara için kar ve buzlanma uyarısı
27.01.2021 21:27
Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
(İHA)
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