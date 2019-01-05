Ankara İçin Kar Yağış Uyarısı
30 dakika önce
Ankara'da yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ankara
'da yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.
Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
Ankara'daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:56 Kaynak: AA
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