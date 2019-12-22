Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, System.String[]

Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.


Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:56 Kaynak: İHA
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