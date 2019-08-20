Son Dakika Haberleri: Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
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Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

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Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yenimahalle, Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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