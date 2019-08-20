Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
1 saat önce
Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:24 Kaynak: AA
'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya
, Yenimahalle
, Sincan
, Etimesgut
, Kahramankazan
, Gölbaşı, Haymana
, Polatlı
ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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