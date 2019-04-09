Son Dakika Haberleri: Ankara İçin Sağanak Uyarısı

Ankara İçin Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte öğle saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-20 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:58 Kaynak: AA

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