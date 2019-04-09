Ankara İçin Sağanak Uyarısı
1 saat önce
Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte öğle saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-20 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:58 Kaynak: AA
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