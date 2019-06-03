Son Dakika Haberleri: ANKARA İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faliyetleri ile ilgili...
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ANKARA İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faliyetleri ile ilgili...

1 saat önce

ANKARA İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faliyetleri ile ilgili basın toplantısı düzerledi-TAMAMI FTP'DE(Tür: Ankara)

ANKARA İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faliyetleri ile ilgili basın toplantısı düzerledi-TAMAMI FTP'DE
(Tür: Ankara)
ANKARA İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faliyetleri ile ilgili...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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