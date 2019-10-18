Son Dakika Haberleri: Ankara içişleri bakanı soylu bakanlıkta 'savaş mağduru boşnak anneleri' kabul etti-detaylar
Son Dakika Güncel Ankara içişleri bakanı soylu bakanlıkta 'savaş mağduru boşnak anneleri' kabul etti-detaylar

Ankara içişleri bakanı soylu bakanlıkta 'savaş mağduru boşnak anneleri' kabul etti-detaylar

1 saat önce

ANKARA İçişleri Bakanı Soylu Bakanlıkta 'Savaş Mağduru Boşnak Anneleri' kabul etti-Detaylar.

ANKARA İçişleri Bakanı Soylu Bakanlıkta 'Savaş Mağduru Boşnak Anneleri' kabul etti-Detaylar

Ankara içişleri bakanı soylu bakanlıkta 'savaş mağduru boşnak anneleri' kabul etti-detaylar

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama
El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:17:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara içişleri bakanı soylu bakanlıkta 'savaş mağduru boşnak anneleri' kabul etti-detaylar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]