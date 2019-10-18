Ankara içişleri bakanı soylu bakanlıkta 'savaş mağduru boşnak anneleri' kabul etti-detaylar
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ANKARA İçişleri Bakanı Soylu Bakanlıkta 'Savaş Mağduru Boşnak Anneleri' kabul etti-Detaylar.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:05 Kaynak: DHA
ANKARA İçişleri Bakanı Soylu Bakanlıkta 'Savaş Mağduru Boşnak Anneleri' kabul etti-Detaylar
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