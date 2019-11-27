Son Dakika Haberleri: Ankara içişleri bakanı soylu, bangladeş içişleri bakanı asaduzzaman kean ile görüştü
Son Dakika Güncel Ankara içişleri bakanı soylu, bangladeş içişleri bakanı asaduzzaman kean ile görüştü - Son Dakika

Ankara içişleri bakanı soylu, bangladeş içişleri bakanı asaduzzaman kean ile görüştü

6 saat önce

ANKARA İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Kean ile görüştü.

ANKARA İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Kean ile görüştü

Ankara içişleri bakanı soylu, bangladeş içişleri bakanı asaduzzaman kean ile görüştü

Süleyman Soylu, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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