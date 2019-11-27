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Ankara içişleri bakanı soylu, bangladeş içişleri bakanı asaduzzaman kean ile görüştü
6 saat önce
ANKARA İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Kean ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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