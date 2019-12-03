Son Dakika › Güncel › Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile... - Son Dakika
Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile yemek programına katıldı-1.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile yemek programına katıldı-1
Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa