Son Dakika Haberleri: Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile...
Son Dakika Güncel Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile... - Son Dakika

Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile yemek programına katıldı-3.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile yemek programına katıldı-3

Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
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