Son Dakika › Güncel › Ankara-içişleri bakanı soylu karayolu trafik güvenliği stratejisi eşgüdüm kurulu toplantısı'nda... - Son Dakika
Ankara-içişleri bakanı soylu karayolu trafik güvenliği stratejisi eşgüdüm kurulu toplantısı'nda...
6 saat önce
Ankara-İçişleri Bakanı Soylu Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
Ankara- İçişleri Bakanı Soylu Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Son Dakika Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Midilli Adası'nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik yaşandı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor