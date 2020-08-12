ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı...
ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı-(TAMAMI FTP'DE)
ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı-(TAMAMI FTP'DE)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:43
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu