Son Dakika Haberleri: Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beypazarı'nda Proje ve Aday Tanıtım Toplantısında Konuştu 3

Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beypazarı'nda Proje ve Aday Tanıtım Toplantısında Konuştu 3

1 saat önce

Bakanı Soylu, Beypazarı'nda proje ve aday tanıtım toplantısında konuştu 3(Tür: Ankara)

Bakanı Soylu, Beypazarı'nda proje ve aday tanıtım toplantısında konuştu 3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:24 Kaynak: DHA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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