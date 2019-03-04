Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beypazarı'nda Proje ve Aday Tanıtım Toplantısında Konuştu 3
1 saat önce
Bakanı Soylu, Beypazarı'nda proje ve aday tanıtım toplantısında konuştu 3(Tür: Ankara)
Bakanı Soylu, Beypazarı
'nda proje ve aday tanıtım toplantısında konuştu 3
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:24 Kaynak: DHA
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