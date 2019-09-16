Ankara içişleri bakanı süleyman soylu, 'mobil trafik eğitim tır'ı türkiye yollarında tanıtım...
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ANKARA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'nda konuştu-TAMAMI FTP'DE. Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
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