Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı

7 saat önce

ANKARA İçişleri Bakanlığı Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

ANKARA İçişleri Bakanlığı Bitlis- Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 Köprülü kavşağın yüzde 60'ı tamamlandı - Son Dakika
16:40 Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]