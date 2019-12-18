Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı-2 - Son Dakika

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Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı-2
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı Bitlis-Siirt illerinde 'Kıran 8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı-2 (FOTOĞRAFLAR) Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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