Ankara içişleri bakanlığı bitlis-siirt illerinde 'kıran 8 sehi ormanları' operasyonu başlatıldı-2 - Son Dakika

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Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi

Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

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