Son Dakika Haberleri: ANKARA-İçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi
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ANKARA-İçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildiİçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın 6,5 ayında polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 859 sığınak, barınak...

İçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi
İçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın 6,5 ayında polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Jandarma ve Emniyet birimlerince 2019 yılının ilk 6,5 aylık döneminde yapılan operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi
Bu dönemde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi. İmha edilen barınakların 774'ünün içerisinde 169'u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat, 359 adet mayın-el yapımı patlayıcı ve 227 adet el bombası ele geçirildi. Yine bu sığınaklarda, 4 ton 610 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 464 adet fünye, bin 107 adet tüp, 119 adet akü, 27 adet jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.
ANKARA-İçişleri Bakanlığı İlk 6,5 ayda PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara imha edildi
PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
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